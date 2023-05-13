Рогов заявил, что украинские войска сохраняют планы захвата ЗАЭС
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Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Однозначно в планах боевиков... — спецоперация по форсированию Днепра, захвату плацдарма и оккупация атомной станции как неприкасаемого места, по которому, они прекрасно знают, что мы бить не будем», — цитирует его РИА Новости.
Рогов отметил, что прочие заявления киевских властей являются отвлекающим манёвром.
Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинская пропаганда по отношению к работникам Запорожской АЭС стала значительно примитивнее и агрессивнее.