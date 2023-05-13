Newsweek: премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Киеву отправят мало боеприпасов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала недостаточными планы по отправке Киеву 1 млн артиллерийских снарядов.

Об этом она заявила в интервью Newsweek.

«То, что совместные закупки продолжаются, это хорошо. Этого достаточно? Это на один год. Я думаю, нет», — заявила Каллас.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Таллин настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.