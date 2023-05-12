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Мэр: в Донецке мирная жительница погибла в результате подрыва на мине

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Женщина погибла в Петровском районе Донецка в результате детонации мины «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр: в Донецке мирная жительница погибла в результате подрыва на мине
  • РИА Новости

«В Петровском районе Донецка при детонации мины «Лепесток» на приусадебном участке дома частного сектора по ул. Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей города быть осторожными.

Ранее Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».

До этого омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.

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