Мэр: в Донецке мирная жительница погибла в результате подрыва на мине

Женщина погибла в Петровском районе Донецка в результате детонации мины «Лепесток», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Петровском районе Донецка при детонации мины «Лепесток» на приусадебном участке дома частного сектора по ул. Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Он призвал жителей города быть осторожными.

Ранее Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».

До этого омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.