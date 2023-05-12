Мэр: в Донецке мирная жительница погибла в результате подрыва на мине
- РИА Новости
«В Петровском районе Донецка при детонации мины «Лепесток» на приусадебном участке дома частного сектора по ул. Вельяминова погибла женщина 1960 года рождения», — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он призвал жителей города быть осторожными.
Ранее Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».
До этого омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.