Мэр Донецка: четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания мины «Лепесток»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».

«В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей», — заявил Кулемзин в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадавшие доставлены в травматологию.

В другом сообщении мэр Донецка сообщил, что взрыв произошёл из-за срабатывания мины «Лепесток».

Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.