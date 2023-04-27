Мэр Донецка: четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания мины «Лепесток»
- РИА Новости
«В результате подрыва на взрывоопасном предмете в Пролетарском районе ранения получили четверо детей», — заявил Кулемзин в своём Telegram-канале.
По его словам, пострадавшие доставлены в травматологию.
В другом сообщении мэр Донецка сообщил, что взрыв произошёл из-за срабатывания мины «Лепесток».
Ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.