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Житель села Ивановка в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете

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Житель села Ивановка в ДНР пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете, сообщает представительство республики в СЦКК.
Житель села Ивановка в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете
  • РИА Новости

«В результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1960 г. р.», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».

До этого омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.

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