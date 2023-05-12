Житель села Ивановка в ДНР подорвался на взрывоопасном предмете

Житель села Ивановка в ДНР пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете, сообщает представительство республики в СЦКК.

«В результате подрыва на ВОП ранен мужчина 1960 г. р.», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что четыре ребёнка пострадали в результате срабатывания, по предварительной информации, запрещённой противопехотной мины «Лепесток».

До этого омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в докладе Совету Безопасности ООН сообщила, что с июля прошлого года украинская армия применяет запрещённые мины «Лепесток», на них в республике подорвались более 90 человек.