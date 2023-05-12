The Guardian рассказала о возможном наступлении ВСУ на юге из-за значения Крыма

Британское издание The Guardian со ссылкой на военного эксперта Эда Арнольда рассказало о возможных попытках украинской армии совершить наступление на разных направлениях, в том числе на юге, в связи с ключевым значением Крыма.

По словам Арнольда, «наиболее очевидным местом» для атаки украинской армии является Запорожская область: для того чтобы перекрыть России сухопутный мост в Крым. Он считает, что украинские войска могут попытаться контрнаступать в направлении Мелитополя или Бердянска.

При этом в статье говорится, что в Киеве знают, что Россия будет упорно бороться за Крым, поэтому могут рассмотреть другие направления.

В числе возможных направлений для попытки контрнаступления Арнольд называет также Херсонскую область, где ВСУ придётся форсировать Днепр, северную часть ЛНР и Артёмовское направление в ДНР.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы сдержать натиск украинской армии в регионе и перейти в наступление.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.