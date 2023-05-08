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Балицкий заявил о готовности российских войск перейти в наступление в Запорожской области

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы России готовы сдержать натиск украинской армии в регионе и перейти в наступление.
Балицкий заявил о готовности российских войск перейти в наступление в Запорожской области
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью телеканалу «Крым 24».

«Все, 58-я и 35-я армии готовы сдержать натиск противника и, более того, перейти в контрнаступление», — подчеркнул Балицкий.

По его словам, российская армия обладает достаточными силами и средствами для этого.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остаётся напряжённой.

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