Рогов назвал напряжённой обстановку на линии фронта в Запорожской области

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остаётся напряжённой, сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Обстановка остаётся напряжённой. Противник демонстрирует готовность к активизации боевых действий, а также активизировал обстрелы прифронтовых населённых пунктов. Наша армия готовится дать отпор украинским боевикам, если те решат сунуться», — цитирует РИА Новости Рогова.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российским военнослужащим в регионе передали автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и иное оборудование.