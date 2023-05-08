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Рогов назвал напряжённой обстановку на линии фронта в Запорожской области

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Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остаётся напряжённой, сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов назвал напряжённой обстановку на линии фронта в Запорожской области
  • РИА Новости

«Обстановка остаётся напряжённой. Противник демонстрирует готовность к активизации боевых действий, а также активизировал обстрелы прифронтовых населённых пунктов. Наша армия готовится дать отпор украинским боевикам, если те решат сунуться», — цитирует РИА Новости Рогова.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российским военнослужащим в регионе передали автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и иное оборудование.

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