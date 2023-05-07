Балицкий: российским бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российским военнослужащим в регионе переданы автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры и иное оборудование.

«Сегодня по моему поручению передали 25 автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы для бойцов 58-й армии, которые стоят на защите рубежей Запорожской области», — написал он в Telegram.

Вместе с этим две машины были отданы военной комендатуре и полиции региона.

Балицкий отметил, что власти будут делать всё, чтобы обеспечить подразделения «всем необходимым для помощи в выполнении поставленных задач».

Ранее Балицкий сообщил, что более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов боевиками ВСУ.