Балицкий: российским бойцам в Запорожской области передали автомобили и квадрокоптеры
- РИА Новости
«Сегодня по моему поручению передали 25 автомобилей высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы для бойцов 58-й армии, которые стоят на защите рубежей Запорожской области», — написал он в Telegram.
Вместе с этим две машины были отданы военной комендатуре и полиции региона.
Балицкий отметил, что власти будут делать всё, чтобы обеспечить подразделения «всем необходимым для помощи в выполнении поставленных задач».
Ранее Балицкий сообщил, что более 1,5 тыс. жителей региона перемещены в районы, безопасные от обстрелов боевиками ВСУ.