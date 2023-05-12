На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и об отмене Дня Европы
- РИА Новости
«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая и отменить праздник День Европы», — говорится в тексте петиции.
На данный момент петиция набрала 84 голоса из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения.
9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.
В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.