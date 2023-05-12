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На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и об отмене Дня Европы

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Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и об отмене Дня Европы
  • РИА Новости

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая и отменить праздник День Европы», — говорится в тексте петиции.

На данный момент петиция набрала 84 голоса из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.

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