На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая и об отмене Дня Европы

Петиция с требованием отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая появилась на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая и отменить праздник День Европы», — говорится в тексте петиции.

На данный момент петиция набрала 84 голоса из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения.

9 мая агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

В МИД России заявили, что Москва в нужное время и нужным образом ответит на провокацию, которая произошла в Польше на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве.