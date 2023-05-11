Экс-советник Кучмы Соскин: главком ВСУ мог отказаться от заседания с НАТО из-за Зеленского

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжёлые процессы внутри страны», — сказал он в ходе обращения в YouTube.

Соскин добавил, что между Зеленским и высшими военачальниками могли возникнуть разногласия.

«Это беспрецедентное событие... Оно будет иметь серьёзные последствия», — отметил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев пока не имеет окончательного плана контрнаступления.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк также призвал не рассматривать планируемое наступление ВСУ как единственное сражение, которое определит весь ход боевых действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.