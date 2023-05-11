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Песков призвал не забегать далеко в вопросе дальнейших отношений с Грузией

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не забегать далеко в вопросе дальнейших отношений России и Грузии.
Песков призвал не забегать далеко в вопросе дальнейших отношений с Грузией
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Что касается дальнейших перспектив, я бы пока так далеко не забегал», — отметил он.

Также представитель Кремля заявил, что отмена визового режима для граждан Грузии в России является решением гуманитарного характера.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию. 

Грузинские власти заявили, что разрешат выполнять авиарейсы из России компаниям, не подпавшим под санкции.

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