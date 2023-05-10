Рогов: у несостоявшегося террориста, прибывшего в Запорожскую область, был список жертв

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что у прибывшего в Запорожскую область украинца, который намеревался совершить теракты, был список жертв.

«Он прибыл в Запорожскую область для того, чтобы заниматься конкретными преступлениями... У него был целый список людей, кого он должен был убивать», — сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как пишет РИА Новости, по его словам, задержанный признался, что был завербован украинской разведкой.

Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали 31-летнего украинца, который планировал осуществлять теракты по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.

Во время задержания он оказал вооружённое сопротивление и был обезврежен бойцами спецназа ФСБ России.

Первой жертвой украинского террориста должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка.

9 мая стало известно, что в Мелитополе задержали подозреваемого в причастности к покушению на замглавы полиции.