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В Мелитополе задержали подозреваемого в причастности к покушению на замглавы полиции

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В Мелитополе задержали подозреваемого в причастности к покушению на замглавы полиции, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по Запорожской области.

Как пишет ТАСС, 2 мая в полицию Мелитополя поступило сообщение о сработавшем взрывном устройстве.

В результате взрыва получил травмы заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области.

В ходе следственно-разыскных мероприятий был задержан 31-летний житель Мелитополя.

Ранее сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.

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