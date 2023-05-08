В Мелитополе задержали подозреваемого в причастности к покушению на замглавы полиции

В Мелитополе задержали подозреваемого в причастности к покушению на замглавы полиции, сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по Запорожской области.

Как пишет ТАСС, 2 мая в полицию Мелитополя поступило сообщение о сработавшем взрывном устройстве. В результате взрыва получил травмы заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области. В ходе следственно-разыскных мероприятий был задержан 31-летний житель Мелитополя. Ранее сотрудники спецслужб задержали трёх членов ДРГ, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУ МВД по Запорожской области.