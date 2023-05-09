Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт агропродукции с Украины
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«Мы обговорили ситуацию с экспортом нашей аграрной продукции... Жёсткие протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря», — сказал он на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Его слова приводит ТАСС.
Зеленский также отметил, что Киев считает любые ограничения украинского экспорта недопустимыми и ожидает, что все они будут сняты как можно быстрее.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства и развития села Польши сообщили, что польским фермерам намерены компенсировать строительство новых зернохранилищ из государственного бюджета на фоне наплыва зерна с Украины.
Еврокомиссия запретила с 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, при этом разрешив его транзит в другие страны Евросоюза.