Мишустин: Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Киргизией
- РИА Новости
«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы расширить торгово-экономическое сотрудничество», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, экономические связи России и Киргизии следует защитить от санкций со стороны недружественных стран.
Ранее Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.
Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.