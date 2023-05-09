Мишустин: Россия заинтересована в расширении экономического сотрудничества с Киргизией

Россия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Киргизией, заявил российский премьер Михаил Мишустин в ходе встречи с киргизским лидером Садыром Жапаровым.

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы расширить торгово-экономическое сотрудничество», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, экономические связи России и Киргизии следует защитить от санкций со стороны недружественных стран.

Ранее Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.

Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.