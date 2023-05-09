Мишустин: рассчитываем, что в Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым выразил надежду, что власти Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу.

«Рассчитываем, что руководство Киргизии будет обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей, окажет поддержку реализации крупных совместных проектов», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он отметил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии с объёмом капиталовложений более $2 млрд.

Ранее Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.

Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.