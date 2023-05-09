Мишустин: рассчитываем, что в Киргизии обеспечат комфортные условия российскому бизнесу
- РИА Новости
«Рассчитываем, что руководство Киргизии будет обеспечивать комфортные условия для деятельности российских предпринимателей, окажет поддержку реализации крупных совместных проектов», — цитирует РИА Новости Мишустина.
Он отметил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в экономику Киргизии с объёмом капиталовложений более $2 млрд.
Ранее Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.
Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.