Путин заявил, что двусторонние отношения России и Киргизии находятся на подъёме
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
«Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъёме», — подчеркнул Путин.
Российский лидер напомнил, что товарооборот между двумя странами за прошлый год увеличился на 37%.
Путин выразил уверенность, что такая тенденция будет набирать обороты в будущем.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры с Садыром Жапаровым.