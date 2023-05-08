Путин заявил, что двусторонние отношения России и Киргизии находятся на подъёме

Российский лидер Владимир Путин заявил, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

«Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъёме», — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что товарооборот между двумя странами за прошлый год увеличился на 37%.

Путин выразил уверенность, что такая тенденция будет набирать обороты в будущем.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры с Садыром Жапаровым.