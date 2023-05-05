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Путин 8 мая проведёт переговоры с президентом Киргизии Жапаровым

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Президент России Владимир Путин 8 мая проведёт переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Путин 8 мая проведёт переговоры с президентом Киргизии Жапаровым
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Готовимся к началу следующей недели, она будет достаточно интенсивная. Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии Жапаров, будут российско-киргизские переговоры», — сообщил он.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия повышает боевую готовность своих баз в Киргизии и Таджикистане.

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