Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по безопасности
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Россия и Киргизия... продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности», — говорится в совместном заявлении президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова.
Ранее Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.
Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.