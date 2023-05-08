Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по безопасности

Россия и Киргизия в качестве союзников в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены продолжить проводить согласованную политику по обеспечению безопасности.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Россия и Киргизия... продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности», — говорится в совместном заявлении президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Ранее Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.

Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.