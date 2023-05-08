Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по безопасности

Короткая ссылка
Россия и Киргизия в качестве союзников в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерены продолжить проводить согласованную политику по обеспечению безопасности.
Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по безопасности
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Россия и Киргизия... продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности», — говорится в совместном заявлении президентов России и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова.

Ранее Жапаров пригласил Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.

Путин отмечал, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить