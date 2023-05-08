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Президент Киргизии пригласил Путина посетить республику в 2023 году с ответным визитом

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Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил лидера России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом.
Президент Киргизии пригласил Путина посетить республику в 2023 году с ответным визитом
  • РИА Новости

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров... приглашает президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято», — говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Путин заявил, что двусторонние отношения России и Киргизии в данный момент находятся на подъёме.

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