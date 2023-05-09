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Лукашенко: память о подвиге поколения победителей служит белорусам жизненным ориентиром

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы.
Лукашенко: память о подвиге поколения победителей служит белорусам жизненным ориентиром
  • globallookpress.com

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём Победы!.. Память о подвиге поколения победителей сквозь время выступает великой объединяющей силой, служит жизненным ориентиром для нас... Уверен, правда Победы и энергия созидания помогают белорусам быть сильнее», — говорится в поздравлении главы государства.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии помнят каждого, кто погиб в той войне и положил жизнь на алтарь Победы во имя сокрушения фашистского зла. 

Президент республики пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия, а также счастья, мира и добра каждой белорусской семье.

Ранее российский экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днём Победы.

Военнослужащие Западного военного округа ВС России, участвующие в спецоперации, с передовой поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с праздником.

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