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Участники СВО с передовой поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

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Военнослужащие Западного военного округа ВС России, участвующие в спецоперации, с передовой поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, заявили в Минобороны.

Об этом пишут «Известия».

«Тяжёлые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают хорошие времена. 78 лет назад именно вы породили эти хорошие времена для всех будущих поколений на нашей планете, освобождая мир от немецко-фашистских захватчиков», — сказал российский военнослужащий.

Другой боец ВС России отметил отвагу и храбрость ветеранов, которые в своё время не жалели себя, не щадили врага, но одержали победу и освободили Австрию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию, Китай.

В Министерстве обороны России также рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.

7 декабря глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники по истории.

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