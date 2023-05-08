ТАСС: президент Туркмении Бердымухамедов прибудет в Москву на парад Победы
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Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.
«Президент Туркмении принял приглашение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибытие Бердымухамедова в Москву ожидается утром 9 мая.
Ранее сообщалось, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.
Также в кабмине Армении сообщали, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.