ТАСС: президент Туркмении Бердымухамедов прибудет в Москву на парад Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибудет в Москву для участия в праздновании Дня Победы.

Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.

«Президент Туркмении принял приглашение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прибытие Бердымухамедова в Москву ожидается утром 9 мая.

Ранее сообщалось, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8—9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.

Также в кабмине Армении сообщали, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.