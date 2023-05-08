Президент Казахстана Токаев посетит Россию и примет участие в параде Победы

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что Токаев в Тверской области посетит Ржевский мемориал. Также он посетит братскую могилу в деревне Трубино, где похоронен его дядя Касым Болтаев.

9 мая президент Казахстана по приглашению российского лидера Владимира Путина примет участие в параде Победы, уточнил Желдибай.

Ранее в кабмине Армении сообщали, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.