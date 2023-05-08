Президент Таджикистана вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы в Москве.

Об этом информирует пресс-служба таджикского лидера.

«Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом отбыл в Москву», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.

Также в кабмине Армении сообщали, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.