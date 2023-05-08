Президент Узбекистана Мирзиёев вылетел в Россию для участия в праздновании Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мирзиёева.
Ранее сообщалось, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев 8–9 мая посетит Россию с рабочим визитом и примет участие в параде по случаю 78-й годовщины Победы.
Также в кабмине Армении сообщали, что армянский премьер-министр Никол Пашинян прибудет в Москву с визитом и примет участие в мероприятиях Дня Победы.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон также примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.