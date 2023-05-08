Украинский Минфин: Всемирный банк передал Украине почти €190 млн на выплаты зарплат

В украинском Министерстве финансов сообщили, что Украина получила почти €190 млн от Всемирного банка, которые предназначены на выплаты зарплат госслужащим и педагогам.

AFP

Об этом говорится на сайте ведомства. «В общий фонд государственного бюджета Украины поступило €189,32 млн финансирования от Всемирного банка», — говорится в сообщении. Уточняется, что деньги будут переданы на льготных условиях от Международной ассоциации развития. В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году планирует выделить Украине €1,5 млрд на восстановление.