Украинский Минфин: Всемирный банк передал Украине почти €190 млн на выплаты зарплат
- AFP
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В общий фонд государственного бюджета Украины поступило €189,32 млн финансирования от Всемирного банка», — говорится в сообщении.
Уточняется, что деньги будут переданы на льготных условиях от Международной ассоциации развития.
В апреле украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году планирует выделить Украине €1,5 млрд на восстановление.