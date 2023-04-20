Шмыгаль: Европейский банк реконструкции и развития пообещал Украине €1,5 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2023 году планирует выделить Украине €1,5 млрд на восстановление, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«ЕБРР планирует в этом году сфокусироваться на таких направлениях работы на Украине, как поддержка государственного и частного сектора (в частности, поддержка малого и среднего бизнеса), финансирование проектов строительства дорог, сотрудничество с городами и общинами, а также поддержка энергетического сектора», — написал он в соцсетях.

Также Соединённые Штаты предоставят Украине $4,9 млрд помощи в сентябре через механизмы Всемирного банка.