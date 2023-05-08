ЕК планирует заняться «защитой свобод» в виртуальном пространстве Киргизии

Еврокомиссия планирует выделить €2,3 млн в рамках программы поддержки гражданского общества в Киргизии. В частности, проект подразумевает «защиту основных свобод» в виртуальном пространстве. С документом ознакомился RT.

Как отмечается в описании, программа среди прочего будет направлена на создание и поддержание условий, способствующих «полному осуществлению всех основных свобод» — как в реальном мире, так и в виртуальной среде.

«Конкретные цели данного конкурса заключаются в следующем: защита основных свобод в цифровой сфере, включая использование возможностей новых технологий и решение связанных с ними проблем», — говорится в документе.

Еврокомиссия планирует предоставить грант специалистам, которые реализуют проект. Размер финансирования составит €2,3 млн.

Так, исполнителям предстоит укрепить потенциал гражданского общества Киргизии, в том числе в сфере адвокации и повышения осведомлённости общественности. Кроме того, они должны оказать поддержку правозащитникам в вопросах обеспечения правовых гарантий для их деятельности.

Проект также включает в себя работу с молодёжью, а именно — расширение участия молодых людей в «продвижении демократического управления» с помощью цифровых и медийных инструментов.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что подобные инициативы финансирует не только Еврокомиссия, но и Соединённые Штаты.

«Как бы ни назывались эти программы, они преследуют одни и те же цели: создание сети агентов влияния и постоянная подпитка этой сети за счёт грантов, а также смена политики в стране и насаждение своих идей. Такие программы активизировались в последнее время в странах постсоветского пространства, особенно в тесно связанных с Россией. Киргизия как раз относится к таким, это государство — один из наших союзников», — рассказал эксперт.

Шаповалов также подчеркнул, что грантовые программы Запада зачастую являются неприкрытым инструментом вмешательства во внутриполитическую ситуацию в других странах.

Ранее стало известно о планах США «повысить квалификацию» сотрудников СМИ в Киргизии.