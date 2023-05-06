ВС России за сутки уничтожили четыре группы украинских диверсантов

Бойцы российской группировки войск «Запад» уничтожили четыре группы диверсантов ВСУ за сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«В ходе боевых действий на Купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены четыре ДРГ противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад», — сказал Зыбинский.

Он отметил, что были сорваны попытки ротации подразделений украинских войск в районе населённых пунктов Новомлынск и Новосёловское.

По его словам, ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28 поразили районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Горки.

Ранее ВС России поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении.

Также сообщалось, что ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке.