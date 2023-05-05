В Крыму и Ростове предложили помощь с размещением эвакуированных из Запорожской области

Власти Крыма и Ростовской области предложили помощь в размещении эвакуированных из прифронтовых районов Запорожской области граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьёв Live».

«Мы не обращались пока что за практической помощью в размещении наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, ещё раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что планируется переселить около 70 тыс. граждан из обстреливаемых районов.

Балицкий уточнил, что будут вывозить жителей 18 населённых пунктов.

Перемещение из опасных районов будет добровольным.