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В Крыму и Ростове предложили помощь с размещением эвакуированных из Запорожской области

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Власти Крыма и Ростовской области предложили помощь в размещении эвакуированных из прифронтовых районов Запорожской области граждан, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьёв Live».
В Крыму и Ростове предложили помощь с размещением эвакуированных из Запорожской области
  • РИА Новости

«Мы не обращались пока что за практической помощью в размещении наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, ещё раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что планируется переселить около 70 тыс. граждан из обстреливаемых районов.

Балицкий уточнил, что будут вывозить жителей 18 населённых пунктов.

Перемещение из опасных районов будет добровольным.

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