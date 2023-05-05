В Крыму и Ростове предложили помощь с размещением эвакуированных из Запорожской области
- РИА Новости
«Мы не обращались пока что за практической помощью в размещении наших граждан, но откликнувшиеся уже и Крым, и Ростов готовы предоставить такие места, ещё раз подчеркиваю, пока пытаемся обходиться силами своей области», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что планируется переселить около 70 тыс. граждан из обстреливаемых районов.
Балицкий уточнил, что будут вывозить жителей 18 населённых пунктов.
Перемещение из опасных районов будет добровольным.