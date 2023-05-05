Власти Запорожской области заявили, что перемещение из опасных районов будет добровольным

Перемещение жителей из опасных районов Запорожской области будет проводиться на добровольной основе, заявил вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

Он подчеркнул, что решение было принято для обеспечения безопасности граждан.

«Силами МЧС, нашего социального блока, министерства транспорта, всем силовым блоком организована работа по перемещению тех жителей, которые изъявят желание, то есть это перемещение добровольное», — заявил он ТАСС.

Всего планируется переселить около 70 тыс. граждан из обстреливаемых районов.

Ранее врио губернатора Евгений Балицкий уточнил, что планируется вывезти жителей 18 населённых пунктов.

Украинская армия в начале мая нанесла массированные удары по населённым пунктам Запорожской области вблизи линии боевого соприкосновения, так как прощупывает оборону ВС России перед планируемым наступлением.