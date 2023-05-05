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RT опубликовал видео из превращённого в руины Артёмовска

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Военкор RT Мурад Газдиев опубликовал репортаж из Артёмовска (Бахмута), который превратился в руины из-за обстрелов ВСУ.

ВСУ в настоящий момент держатся на небольшой части территории города, который, по сути, стал огромной «зоной поражения».

«Группа Вагнера часто говорила, что основная задача здесь заключалась не в том, чтобы собственно взять город. А в том, чтобы максимально обескровить украинскую армию. И бойцы ЧВК «Вагнер» с этим справились, Киев называет это «Бахмутская мясорубка», — отмечается в репортаже.

Ранее украинские беженцы рассказали военкору RT Валентину Горшенину об отношении украинских боевиков к мирному населению.

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