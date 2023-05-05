RT показал работу российского экипажа «Мста» в зоне СВО

Корреспондент RT DE Иван Полянский пообщался с экипажем самоходной гаубицы «Мста» в зоне СВО и иереем РПЦ Вячеславом, который помогает бойцам.

«Цели бывают разные. Окопы бывают, орудие, бронетехника какая-то. Бывает, какие-то здания, где слишком много наёмников», — рассказал один из бойцов.

«Дальность стрельбы — 24 км. Манёвренная, что очень важно, — при отработке по цели сразу совершаем манёвр, уходим на другие запасные огневые позиции. Чтобы не стоять на месте и не быть лакомой целью для противника», — отметил ещё один член экипажа.

В свою очередь, иерей РПЦ Вячеслав рассказал Полянскому, что в зону СВО его направил Московский патриархат.

«Я вижу свою задачу находиться непосредственно при подразделениях воинских, беседовать с ними. Самое главное дело для православного христианина в зоне СВО... сохранить свою человечность», — поделился он.

По его словам, он был на линии соприкосновения и видел лица тех, кто там находится.

Ранее украинские беженцы рассказали военкору RT Валентину Горшенину об отношении украинских боевиков к мирному населению.