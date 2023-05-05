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Украинские беженцы рассказали об отношении боевиков ВСУ к мирному населению

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Украинские беженцы рассказали военкору RT Валентину Горшенину об отношении украинских боевиков к мирному населению.

«Мы без света, без воды полгода сидели. И дедушка пришёл заряжаться, ему сказали: зачем тебе свет, мёртвым свет не нужен», — рассказала одна беженка.

«Воду нам тоже не давали... После Нового года мы ходили, воды не было — мы нашли колодец и ходили. Пули над головой свистели у нас. Где если они находят воду, что люди берут, то приезжают — разбабахали, заровняли — всё, воды нет», — добавила она.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал видео из западной части Артёмовска (Бахмута), где бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои с боевиками ВСУ за каждый дом.

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