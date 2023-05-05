Bloomberg: вступление Украины в НАТО создаёт риск начала третьей мировой войны
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Об этом заявил аналитик агентства Bloomberg Андреас Клут.
Клут отметил, что «нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски» эскалации и начала третьей мировой войны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил НАТО дать чёткий сигнал касательно будущего вступления Киева в альянс.
2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должны коллективно решать все члены НАТО.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.