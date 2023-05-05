Bloomberg: вступление Украины в НАТО создаёт риск начала третьей мировой войны

Вступление Украины в НАТО во время боевых действий создаёт риск начала третьей мировой войны.

Об этом заявил аналитик агентства Bloomberg Андреас Клут.

Клут отметил, что «нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски» эскалации и начала третьей мировой войны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил НАТО дать чёткий сигнал касательно будущего вступления Киева в альянс.

2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должны коллективно решать все члены НАТО.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.