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Bloomberg: вступление Украины в НАТО создаёт риск начала третьей мировой войны

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Вступление Украины в НАТО во время боевых действий создаёт риск начала третьей мировой войны.
Bloomberg: вступление Украины в НАТО создаёт риск начала третьей мировой войны
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом заявил аналитик агентства Bloomberg Андреас Клут.

Клут отметил, что «нет никакого убедительного способа определить украинское членство таким образом, чтобы исключить риски» эскалации и начала третьей мировой войны.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский попросил НАТО дать чёткий сигнал касательно будущего вступления Киева в альянс.

2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должны коллективно решать все члены НАТО.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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