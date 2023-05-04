Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице

Короткая ссылка
Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг, 4 мая, стала самой высокой с начала года.
Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице
  • Gettyimages.ru

С таким заявлением выступил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.

Ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить