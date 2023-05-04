Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице

Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг, 4 мая, стала самой высокой с начала года.

С таким заявлением выступил глава столичной военной администрации Сергей Попко.

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.

Ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.