Власти Киева заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по столице
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С таким заявлением выступил глава столичной военной администрации Сергей Попко.
«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.
Ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сигнал тревоги звучал в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.