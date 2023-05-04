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Марочко: Киев переводит тыловые подразделения на усиленный режим несения службы

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что приказом главы Минобороны Украины Алексея Резникова тыловые подразделения ВСУ переведены на усиленный режим несения службы.

Речь идёт о подразделениях, находящихся в тыловых районах подконтрольной ВСУ территории Донбасса, а также в Днепропетровской и Харьковской областях.

«Пришёл приказ об усилении несения службы с 4 мая 2023 года до особого распоряжения», — цитирует Марочко ТАСС.

Отмечается, что на это время для военнослужащих запрещены увольнительные, также рекомендовано отозвать из отпусков офицеров.

Ранее Резников заявил, что украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт.

Телеканал Fox News также сообщил, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.

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