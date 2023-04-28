Глава Минобороны Украины Резников: военкомов в тылу будут отправлять на фронт

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинских военкомов в тылу будут отправлять на фронт, а на их место переводить раненых солдат.

«Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Резников заявил, что у украинских боевиков заканчиваются ракеты к советским системам ПВО.

Газета The New York Times также сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.