Глава Минобороны Украины Резников: военкомов в тылу будут отправлять на фронт
- РИА Новости
«Есть одна из рекомендаций Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному: подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят на своих местах, отправлять как военнослужащих на фронт. А на их место направлять военнослужащих, получивших ранения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Резников заявил, что у украинских боевиков заканчиваются ракеты к советским системам ПВО.
Газета The New York Times также сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.