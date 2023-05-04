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MWM: серия ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением

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Обозреватели портала Military Watch Magazine выразили мнение, что ракетные удары ВКС России ликвидировали запасы ВС Украины и снизили шансы на успех контрудара.

«Российские военные серьёзно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов», — сказано в материале.

Отмечается, что эти удары могут подорвать шансы на успех готовящегося наступления ВСУ.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности так же, как и президент страны Владимир Зеленский.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наступление ВСУ уже началось.

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