MWM: серия ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
«Российские военные серьёзно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов», — сказано в материале.
Отмечается, что эти удары могут подорвать шансы на успех готовящегося наступления ВСУ.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.
Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности так же, как и президент страны Владимир Зеленский.
По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наступление ВСУ уже началось.