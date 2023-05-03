Полковник Макгрегор: ВС России провели отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации важных командиров Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Полковник назвал подобные операции «высочайшим уровнем мастерства».

Ранее Макгрегор сообщил, что российская армия нанесла удары как по важным кадровым офицерам ВСУ, так и по стратегическим военным объектам.

30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.

Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.