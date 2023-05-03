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Полковник Макгрегор: ВС России провели отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская разведка провела превосходную операцию по ликвидации важных командиров Вооружённых сил Украины.
Полковник Макгрегор: ВС России провели отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Полковник назвал подобные операции «высочайшим уровнем мастерства».

Ранее Макгрегор сообщил, что российская армия нанесла удары как по важным кадровым офицерам ВСУ, так и по стратегическим военным объектам.

30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.

Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.

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