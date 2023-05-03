Полковник Макгрегор: ВС России провели отличную операцию по ликвидации командиров ВСУ
- РИА Новости
Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
«Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад», — цитирует Макгрегора РИА Новости.
Полковник назвал подобные операции «высочайшим уровнем мастерства».
Ранее Макгрегор сообщил, что российская армия нанесла удары как по важным кадровым офицерам ВСУ, так и по стратегическим военным объектам.
30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.
Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.
Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.