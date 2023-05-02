Российская армия поразила железнодорожную станцию в Краматорске
«Ракетно-артиллерийскими подразделениями Южной группировки войск на соледаро-бахмутском тактическом направлении нанесён удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске», — цитирует ТАСС Астафьева.
Отмечается, что снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.
Ранее стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.