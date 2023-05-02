Экс-советник Пентагона Макгрегор: удары ВС России уничтожили важных офицеров ВСУ

Российская армия нанесла удары как по важным кадровым офицерам ВСУ, так и по стратегическим военным объектам, в том числе по запасам боекомплекта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам бывшего чиновника, российские военные начали охоту на целые кластеры с вооружением и бронетранспортёрами ВСУ.

Одной из важных целей ВС России была железнодорожная станция в районе Краматорска, напомнил он.

«Там украинцы скопили 200 т боеприпасов... Этот склад с оружием уничтожен... Они также уничтожили от 20 до 40 боевых машин», — добавил Макгрегор.

Кроме того, ударам подверглись штаб-квартиры девяти украинских бригад, это привело к гибели тысячи военных, сказал он.

Среди погибших офицеров могли быть и западные военные, допустил эксперт.

30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.

Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.