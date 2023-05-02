Экс-советник Пентагона Макгрегор: удары ВС России уничтожили важных офицеров ВСУ

Короткая ссылка
Российская армия нанесла удары как по важным кадровым офицерам ВСУ, так и по стратегическим военным объектам, в том числе по запасам боекомплекта, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: удары ВС России уничтожили важных офицеров ВСУ
  • РИА Новости

По словам бывшего чиновника, российские военные начали охоту на целые кластеры с вооружением и бронетранспортёрами ВСУ.

Одной из важных целей ВС России была железнодорожная станция в районе Краматорска, напомнил он.

«Там украинцы скопили 200 т боеприпасов... Этот склад с оружием уничтожен... Они также уничтожили от 20 до 40 боевых машин», — добавил Макгрегор.

Кроме того, ударам подверглись штаб-квартиры девяти украинских бригад, это привело к гибели тысячи военных, сказал он.

Среди погибших офицеров могли быть и западные военные, допустил эксперт.

30 апреля стало известно, что в результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска уничтожено до 200 т боеприпасов украинских войск.

Также утром 2 мая сообщалось, что ракетно-артиллерийские подразделения ВС России нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске.

Снарядами РСЗО «Торнадо-С» был уничтожен вагон с боеприпасами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить