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Замглавы Херсонского облсовета Соболевский заявил о начале контрнаступления ВСУ

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Действия украинской армии на южном участке фронта можно расценивать, как начало контрнаступления, заявил заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, частью контрнаступления являются все боевые действия на южном направлении.

Он отметил, что конкретной даты начала атаки названо не будет.

Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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