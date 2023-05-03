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Politico: Украина не сообщает союзникам детали готовящегося контрнаступления

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Украина не сообщает своим западным союзникам детали готовящегося контрнаступления, сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.

«Киев не делится информацией о контрнаступлении, в том числе о том, когда, где и сколько войск они планируют вывести на позиции для проведения операции», — говорится в материале.

По словам чиновников, украинская сторона объясняет это в том числе недавним раскрытием секретных документов Пентагона.

Также сообщается, что в Киеве план готовящегося наступления знают немногие.

Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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