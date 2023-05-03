Politico: Украина не сообщает союзникам детали готовящегося контрнаступления
«Киев не делится информацией о контрнаступлении, в том числе о том, когда, где и сколько войск они планируют вывести на позиции для проведения операции», — говорится в материале.
По словам чиновников, украинская сторона объясняет это в том числе недавним раскрытием секретных документов Пентагона.
Также сообщается, что в Киеве план готовящегося наступления знают немногие.
Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.
The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.