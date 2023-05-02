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Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал опровержение гибели командующего силами территориальной обороны украинских войск Игоря Танцюры.
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Что же, будем работать дальше», — говорится в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы Пригожина.

Ранее Пригожин сообщил о ликвидации Танцюры.

Между тем пресс-секретарь командования сил территориальной обороны ВСУ Денис Зелинский опроверг данное заявление. Он отметил, что «все живы и здоровы».

2 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в апреле украинская армия потеряла более 15 тыс. человек.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на «секретные документы», попавшие в сеть, сообщила, что, согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат, что в пять раз превышает цифры, заявленные Киевом.

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