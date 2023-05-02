Пригожин заявил о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Танцюры

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о ликвидации командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры.

«Сегодня в 13:25 артподразделениями ЧВК «Вагнер» при подходе резервов из населённого пункта Часов Яр в населённый пункт Бахмут (Артёмовск) был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут», — сказал он.

По словам Пригожина, информация уточняется и будет дополнительно доведена позже.

1 мая он сообщил, что его бойцы продвинулись в Артёмовске на расстояние до 120 м на разных направлениях.