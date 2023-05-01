Пригожин сообщил, что Группа Вагнера продвинулась на 120 метров в Артёмовске
- РИА Новости
«За сегодня ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями», — сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.
Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК за 30 апреля продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.
30 апреля сообщалось, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и Южной группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска.