Пригожин сообщил, что Группа Вагнера продвинулась на 120 метров в Артёмовске

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы за понедельник, 1 мая, продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) на расстояние до 120 метров на разных направлениях.

«За сегодня ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями», — сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК за 30 апреля продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.

30 апреля сообщалось, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и Южной группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска.