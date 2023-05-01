Пригожин сообщил, что Группа Вагнера продвинулась на 120 метров в Артёмовске

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы за понедельник, 1 мая, продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) на расстояние до 120 метров на разных направлениях.
Пригожин сообщил, что Группа Вагнера продвинулась на 120 метров в Артёмовске
  • РИА Новости

«За сегодня ЧВК «Вагнер» продвинулись в Бахмуте до 120 метров, 45 тысяч квадратных метров захвачены нашими подразделениями», — сообщила пресс-служба Пригожина в Telegram-канале.

Ранее Пригожин заявил, что бойцы ЧВК за 30 апреля продвинулись в Артёмовске (Бахмуте) до 230 м на разных направлениях, под контролем ВСУ в городе остаётся 2,9 кв. км.

30 апреля сообщалось, что штурмовые отряды при поддержке ВДВ и Южной группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска.

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