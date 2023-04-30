Минобороны: штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили ещё четыре квартала Артёмовска

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Штурмовые отряды при поддержке ВДВ и «Южной» группировки войск продолжают вытеснять ВС Украины из Артёмовска (Бахмута).
Минобороны: штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили ещё четыре квартала Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артёмовск и овладели четырьмя кварталами», — сказано в сводке ведомства.

Отмечается, что подразделения ВДВ сковывали ВСУ на северной и южной окраинах Артёмовска.

Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Богдановка и Артёмовское ДНР.

29 апреля в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжают уничтожать ВСУ на западных окраинах Артёмовска в ДНР.

Уточняется, что подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.

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